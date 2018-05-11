Осуждены черные лесорубы, уничтожившие 31 га леса в Вагайском районе

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюменской области суд вынес приговор участникам организованной группы, которая в 2013–2016 годах незаконно вырубала деревья в Вагайском районе, используя труд наемных рабочих. Площадь вырубки кедра, сосны, ели, берез составила свыше 31 га. Ущерб департаменту лесного комплекса оценили в 21 млн рублей.

Как оказалось, нелегальную вырубку организовали трое жителей Тобольска. В ходе операции правоохранительными органами на месте рубки были задержаны 22 человека и обнаружено 11 лесовозов, груженных хвойными деревьями.

Было возбуждено по факту незаконной рубки лесных насаждений. В результате руководителя организованной группы осудили на три с половиной года условно, второму соучастнику суд назначил два года лишения свободы условно. В отношении третьего участника уголовное дело прекратили в связи со смертью.

Также был удовлетворен иск о возмещении подсудимыми материального ущерба. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, принадлежащие лесорубам транспорт, тракторы, вагончики, генераторы, бензопилы и другое имущество изъяли в пользу государства.