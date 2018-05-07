Тюменец предстанет перед судом за двойное убийство, кражу и угон

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в двойном убийстве.

Утром 9 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что в квартире дома на улице Демьяна Бедного найдены тела 38-летней женщины и 18-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Как установило следствие, в ночь с 8 на 9 декабря между семейной парой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Мужчина вооружился ножом и нанес супруге не менее 33 ударов, она погибла на месте. Свидетельницей расправы стала подруга дочери убитой — девушка была в соседней комнате. Мужчина решил убить ее, опасаясь, что она сообщит обо всем полиции. После совершения двойного убийства мужчина намеревался скрыться на автомобиле погибшей девушки. Он поехал в сторону Курганской области, но был задержан полицией. При нем были обнаружены похищенные им ценные вещи супруги на общую сумму 90 тысяч рублей.

42-летний мужчина обвиняется по п."а, к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). Вскоре дело рассмотрит суд.