В заречной части Тюмени мужчина расправился с пожилой матерью

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей престарелой матери.

Как установили следователи, утром 23 марта мужчина приехал к 71-летней женщине, проживавшей на улице Хохлова в микрорайоне Парфёнова. Между ними произошла ссора на почве того, что сын вел асоциальный образ жизни. Мужчина принялся душить мать рукой, а после веревкой — до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни. После расправы тюменец скрылся, похитив из дома матери телевизор, ноутбук и сотовый телефон. Похищенное он сдал в комиссионный магазин, выручив 9 тысяч рублей.

Как сообщает СУ СК по Тюменской области, мужчина обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).