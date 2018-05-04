Из тюменской школы украли полсотни ноутбуков. Технику вынес один из сотрудников

Накануне в Тюмени был задержан 24-летний мужчина, который подозревается в краже школьного имущества. Молодой человек работал в одном из образовательных учреждений города системным администратором. У него был доступ к оргтехнике, в течение нескольких месяцев он вынес из разных кабинетов пятьдесят ноутбуков. Компьютеры мужчина сдал в комиссионный магазин.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, свою вину тюменец полностью признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Комиссионный магазин, принявший ноутбуки на реализацию без документов, ожидает проверка.