Директор тюменской УК обвиняется в подкупе

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из местных управляющих компаний, которая подозревается в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в июне 2016 года женщина получила от директора одной из коммерческих организаций 300 тысяч рублей за возможность осуществлять подрядные работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в жилых домах, обслуживаемых УК. Это стало известно подразделениям экономической безопасности органов внутренних дел, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Предъявляемая директору УК статья предусматривает до девяти лет лишения свободы и штраф в размере до сорокакратной суммы подкупа.