Сотрудник филиала "Тюменьэнерго" осужден к четырем годам колонии за многомиллионный подкуп

В Тюмени суд вынес приговор бывшему заместителю директора по безопасности управления филиала АО "Тюменьэнерго" — "Тюменские распределительные сети". Он был признан виновным в получении более 39,6 млн рублей в качестве подкупа.

По версии следствия, с января 2011 года по июнь 2015 года он ежемесячно получал от директора одного из охранных предприятий от 350 тысяч до 880 тысяч рублей за возможность заключения договоров на оказание охранных услуг и получения предприятием прибыли, беспрепятственное подписание актов выполненных работ, невыявление нарушений дисциплины охранников. Общая сумма переданных средств составила 39,6 млн рублей.

В июле 2015 года по итогам налоговой проверки было вынесено постановление, по которому охранному предприятию необходимо было уплатить около 5 млн рублей. Директор предприятия попросил замдиректора по безопасности распределительных сетей о снижении размера ежемесячно уплачиваемых сумм, тот ответил категорическим отказом. Тогда руководитель охранной фирмы перестал платить деньги. За это замдиректора по безопасности дал указание своим подчиненным составлять акты о нарушении дисциплины охранников и стал угрожать расторжением договора. Директор охранной фирмы сообщил об этом непосредственно в АО "Тюменьэнерго". Последовало обращение в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела.

Суд назначил бывшему заместителю директора четыре года колонии общего режима и штраф в размере подкупа, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Осужденный был взят под стражу в зале суда.