На тюменца завели уголовное дело за попытку разведать коммерческую тайну

В Тюмени бывший сотрудник предприятия обвиняется в попытке подкупа и незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну.

В январе 2019 года бывший работник организации пытался подкупить инженера-технолога предприятия и получить сведения о технологии изготовления труб, что составляло коммерческую тайну. Речь шла о сумме в 350 тыс. рублей.

"Эти данные он намеревался использовать в личных целях с последующим обогащением, продав сведения сторонней организации. Коммерческий подкуп и факты незаконного сбора информации были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области", — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.