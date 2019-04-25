На тюменца завели уголовное дело за попытку разведать коммерческую тайну

16:38 25 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени бывший сотрудник предприятия обвиняется в попытке подкупа и незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну.

В январе 2019 года бывший работник организации пытался подкупить инженера-технолога предприятия и получить сведения о технологии изготовления труб, что составляло коммерческую тайну. Речь шла о сумме в 350 тыс. рублей.

"Эти данные он намеревался использовать в личных целях с последующим обогащением, продав сведения сторонней организации. Коммерческий подкуп и факты незаконного сбора информации были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области", — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Теги: подкуп , тайны
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