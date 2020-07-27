Тюменскую фирму оштрафовали на миллион за попытку подкупить пристава

В Тюмени клининговую компанию оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупа.

В отношении фирмы были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по исполнительному сбору на сумму более 47 тыс. рублей. Гендиректор компании предложила судебному приставу-исполнителю за вознаграждение в размере 30% от суммы долга прекратить исполнительные производства. Пристав сообщила об этом в отдел противодействия коррупции службы судебных приставов.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в итоге организации был назначен штраф в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. До этого руководитель фирмы был осужден по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).