В Югре по делу о коммерческом подкупе арестовали экс-мэра Сургута

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов стал фигурантом дела о коммерческом подкупе, по решению суда он арестован до 3 января 2025 года, сообщается в телеграм-канале судов Югры.

"Постановлением Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 5 ноября 2024 года Филатову Андрею Сергеевичу обвиняемому по ч. 8 ст. 204 Уголовного Кодекса Российской Федерации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 3 января 2025 года. На момент опубликования постановление не вступило в законную силу", - указано в сообщении.

В какое время было совершено преступление, в котором обвиняют Филатова, не уточняется.

В должности главы Сургута Филатов работал с 2021 года по апрель 2024-го, затем уволился, в своем телеграм-канале сообщил, что останется в регионе и сосредоточится на новых "проектах, связанных с экономическим развитием территорий". До муниципальной службы он занимал пост председателя наблюдательного совета в "ЮТэйре".