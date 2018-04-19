Мужчина обокрал тюменку, чтобы купить супруге автомобиль

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который похитил у жительницы Тюменской области 4 млн рублей. На допросе он признался, что потратил их на покупку иномарки для супруги.

История произошла в селе Коняшина Тюменского района. Местная жительница попросила мужчину присмотреть за своим частным домом. В ее отсутствие он похитил из сейфа крупную сумму.

На ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 39-летнего жителя Свердловской области заведено уголовное дело по статье "Кража". Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, часть украденных денег и автотранспорт изъяты.