Тоболяк, изувечивший лицо знакомого, пойдет под суд

В Тобольске уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего местного жителя, от рук которого серьезно пострадал его знакомый.

Инцидент произошел 1 января в подъезде дома в 10-м микрорайоне. "Отметившие" Новый год мужчины внезапно поссорились. Один из них достал нож и ударил им другого в лицо. Лезвие пробило лицо и повредило язык. Впоследствии раны зажили, но шрам на лице остался.

Как сообщает Тобольский городской суд, теперь нападавший обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица (статья 111 УК РФ).