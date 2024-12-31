С 1 января 2025 году в Тюмени подорожает проезд на автобусах и маршрутках на один рубль

С 1 января за наличный расчет предстоит заплатить за поездку или провоз места багажа 32 рубля, за безналичный расчет – 31 рубль.

При этом будут сохранены льготы. Для пенсионеров, региональных и федеральных льготников (всего 28 категорий) проезд бесплатный. Школьники будут платить 20%, то есть 6 руб. 40 копеек, студенты – 50%, 16 рублей.

По общепользовательским картам "ТТС" продолжит действовать пересадочный тариф, он позволяет сделать одну бесплатную пересадку в течение 60 минут.

С 1 января 2025 года льготные транспортные карты, действующие на городских и пригородных маршрутах, будут приниматься для льготного проезда на автобусах междугородного сообщения в границах Тюменской области. С октября новшество опробовано в тестовом режиме.

Расписание транспорта можно узнать на сайте "Тюменьгортранса" tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках, - сообщает Вслух.ру.