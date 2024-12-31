Что делать при ожоге глаз, рассказали тюменцам

08:47 31 декабря 2024
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Заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко дал несколько советов, как действовать при ожоге глаз.
Использование пиротехники или аэрозольных баллончиков вблизи от глаз может привести к химическим или термическим ожогам глаз, слезотечению, покраснению и повреждению роговицы. Это серьезная травма, требующая незамедлительного обращения к врачу. Но правильная первая помощь может значительно снизить тяжесть повреждений и предотвратить осложнения.

В первые минуты после случившегося несчастного случая нужно:
- во-первых, обезопасить себя и пострадавшего и удалить с лица любые остатки пиротехники или газа.
- тщательно промыть глаза большим количеством чистой воды в течение 15-20 минут. Можно использовать текучую воду из-под крана или бутилированную. Делать это аккуратно, не растирая глаза.
- обращение к офтальмологу. Даже при легком ожоге необходимо профессиональное обследование для оценки степени повреждения и назначения адекватного лечения, чтобы исключить возможность осложнения, которое чревато потерей зрения.

Категорически нельзя:
- использовать растворы для промывания глаз, кроме чистой воды. Некоторые растворы могут усугубить повреждения.
- прикладывать к глазам лед или холодные компрессы.
- использовать какие-либо мази или капли, кроме тех, которые назначил врач.
- самостоятельно удалять инородные тела, глубоко застрявшие в глазу.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.

Теги: здоровье
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