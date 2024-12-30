10 тысяч читателей посетили библиотеки Тюменского района

За 12 месяцев сотрудники Централизованной библиотечной системы Тюменского района реализовали 36 культурно-просветительских проектов, направленных на развитие интереса к чтению среди детей, молодежи и пожилых людей.

Особое внимание библиотекари уделили сохранению семейных, духовно-нравственных ценностей и выстраиванию диалога между поколениями. Серию мероприятий посвятили подвигу героев-земляков и истории родного края.

В числе самых ярких проектов – "Народы России", "Мы будем помнить...", "Мы – потомки героев", "Семейные традиции", "Читаем - вышиваем", "Мир поэтических легенд и иллюстраций о Тюменском районе", "Юный краевед" и "Литературный фестиваль".

Каждая встреча в библиотеке стала местом для обмена опытом, знаниями и впечатлениями.

Для домашнего прочтения жители выбирали классическую литературу и фантастику. Особым интересом также пользовались исторические и краеведческие сборники, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.