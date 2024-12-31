Мошенники используют новые уловки в преддверии праздников

Покупателей могут обмануть, приобретая у аферистов "выгодный" товар для себя или своих близких к празднику.

"Предложения от аферистов поступают по разным каналам связи: рассылкой в почте, сообщением в мессенджерах или при телефонном разговоре. Преступники стараются использовать эмоциональный фон аудитории, а именно приподнятое настроение, готовность делать подарки, и при этом готовность сэкономить. Например, купить 2 ящика шампанского по цене двух бутылок и прочее. При этом злоумышленники стараются, чтобы все было правдоподобно. Например, присылают информацию о дорогих подарках со скидками от поддельных аккаунтов знакомых с целью вызвать доверие: "Привет, это Сергей, пишу тебе с моего нового аккаунта“. Такие сообщения могут появиться и в домовых чатах", — рассказывает сотрудник компании, объединяющей профессионалов в области ИТ, информационной безопасности и права Юлия Кольдичева.

Эксперт отмечает, что в канун Нового года выросло количество поддельных уведомлений от служб доставки с вредоносной ссылкой. "Потенциальная жертва переходит по ссылке и в устройство попадает вирус, с помощью которого аферисты делают перехват платежной информации. Почему люди доверяют? Потому что перед праздником приходит много корпоративных и личных подарков, поэтому такое извещение не вызывает сомнений. Помимо этого, мы также отмечаем рост вредоносов файлов через гифки — интерактивные картинки, которые пересылают друг другу пользователи мессенджеров", — дополняет эксперт.

Чтобы защитить себя от новогоднего обмана, Юлия Кольдичева призывает быть внимательнее и не доверять подозрительно низкой стоимости ходовых товаров, - сообщает АиФ-Тюмень.