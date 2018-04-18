Тюменец убил родственника-инвалида из-за жилплощади

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в расправе над собственным дядей и угрозах в адрес еще одной родственницы.

10 декабря 2017 года мужчина распивал спиртное со своим отцом. Тот рассказал о своих неприязненных отношениях с братом и его дочерью. Разногласия возникли из-за их притязаний на квартиру, в которой проживали. Тюменец, разделявший неприязнь отца, вооружился ножом, вышел во двор дома и через окно залез в комнату, где находился его дядя — инвалид первой группы. Он нанес беспомощному мужчине, который не мог оказать сопротивление, не менее семи ударов ножом в грудь. Тот скончался на месте. Расправившись с дядей, мужчина вылез через окно во двор, там он увидел автомобиль, в котором сидела дочь убитого. С ножом в руке он подошел к ней и пригрозил убить, но тут подоспела полиция. Мужчина был задержан, сообщается на сайте СУ СКР по Тюменской области.

Ранее судимому за особо тяжкое преступление тюменцу по ч.2 ст.105 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.