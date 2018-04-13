На Лесобазе мужчина несколько дней хранил труп на балконе, а после вынес на улицу

17:00 12 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 41-летнего местного жителя. Утром 10 апреля его тело с признаками насильственной смерти нашли у дома №16 на улице Домостроителей. По горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении.

Как установило следствие, тюменец был убит еще 7 апреля. В тот день он по этому адресу пришел в гости к мужчине, с которым недавно познакомился на работе. Они начали распивать спиртное, в какой-то момент между ними произошел конфликт. 59-летний мужчина взял молоток и несколько раз ударил им знакомого по голове, потом вооружился ножом и нанес несколько ударов в тело. Потом он вынес труп на балкон, а через пару дней на улицу.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, задержанный тюменец заключен под стражу.

Теги: расследование , убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018