Тюменцев напугал черный дым на Войновке

В районе Войновки 7 апреля произошел пожар.

Обеспокоенные местные жители разместили в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены клубы черного дыма.

Как оказалось, горел мусор на строительной площадке. В тушении возгорания была задействована одна единица спецтехники, сообщает паблик "ЧП и ДТП Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на ГУ МЧС России по Тюменской области.