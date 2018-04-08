Тюменцев напугал черный дым на Войновке

08:22 08 апреля 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В районе Войновки 7 апреля произошел пожар.
Обеспокоенные местные жители разместили в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены клубы черного дыма.

Как оказалось, горел мусор на строительной площадке. В  тушении  возгорания была задействована одна единица спецтехники, сообщает паблик "ЧП и ДТП Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на  ГУ МЧС России по Тюменской области.

 

Теги: МЧС , пожары
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