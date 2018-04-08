Тюменцев напугал черный дым на Войновке

В районе Войновки 7 апреля произошел пожар.
Обеспокоенные местные жители разместили в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены клубы черного дыма.
Как оказалось, горел мусор на строительной площадке. В тушении возгорания была задействована одна единица спецтехники, сообщает паблик "ЧП и ДТП Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на ГУ МЧС России по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru