В Тюмени дачный вор жил в землянке рядом с садоводческим обществом

13:10 04 апреля 2018
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Накануне в Тюмени в полицию обратился местный житель, который сообщил, что с его дачного участка похитили имущество. Поймать вора по горячим следам не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские заметили подозрительного мужчину, у которого в присутствии понятых изъяли фрагменты электрического кабеля и инструмент: отвертка, гвоздодер и пассатижи. Имущество вернули владельцу.

Как оказалось, злоумышленник проживал в землянке около одного из садоводческих обществ. С января по март мужчина похищал электрические провода с дачных участков, которые пустовали зимой. Он сдавал их в скупку цветного металла, а деньги тратил на личные нужды, сообщили в тюменской полиции.

Была установлена причастность 44-летнего уроженца Нижетавдинского района к пяти подобным преступным эпизодам. Мужчина был ранее судим. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Теги: кража
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