В Тюмени мужчина устроит поджог, чтобы расправиться со знакомым

В Тюмени жестокое убийство было совершено в воскресенье, 1 апреля, в районе КПД. Мужчина избил собутыльника и поджег квартиру, последний погиб в огне.

По данным следствия, тем вечером они распивали спиртное в квартире на улице Парфенова, 38. На почве неприязненных отношений мужчина начал избивать своего 47-летнего знакомого.

"После нанесения множественных ударов по различным частям тела потерпевшего с целью причинения смерти последнему обвиняемый, воспользовавшись подручными средствами, поджег квартиру и с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении СУ СКР по Тюменской области.

Вскоре подозреваемый в преступлении мужчина был задержан. Как оказалось, 30-летний неработающий уроженец Тюменского района был неоднократно судим, в том числе и за совершение убийства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото с места происшествия, СУ СКР по Тюменской области