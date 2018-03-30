Одиннадцать студентов ТИУ будут судить за взятку

В Тюмени завершено расследование уголовных дел о взятках в отношении одиннадцати студентов-заочников Тюменского индустриального университета.

Как установило следствие, в январе 2018 года через трех старост своих групп в институте транспорта восемь человек передали преподавателю вознаграждение — по 6,5 тысяч рублей каждый за положительную оценку на экзамене и фиктивно зачтенную курсовую. Общая сумма взятки преподавателю составила более 190 тысяч рублей.

"Об это стало известно сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки преподавателем указанного вуза", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.