В Абатском районе мужчина убил сына во время ссоры

В Тюменской области расследовали убийство 24-летнего жителя деревни Максимова Абатского района. В убийстве молодого человека обвиняется его отец.

Как установило следствие, 2 февраля 2018 года в доме на улице Береговой между ними произошла ссора на бытовой почве. 52-летний мужчина вооружился ножом и ударил им сына в грудь. Тот умер спустя непродолжительное время.

"В рамках расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, кроме того, следователем проведен ряд следственный и процессуальных действий, в том числе необходимые судебные экспертизы, которые подтвердили причастность обвиняемого к совершению убийства", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.