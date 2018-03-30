В Тюмени мужчину зарезали и сбросили с девятого этажа

В Тюмени арестованы двое местных жителей, которые расправились с новым знакомым и выбросили его труп с балкона.

27 марта утром об окровавленном теле около своего дома сообщили в полицию жильцы Солнечного проезда, 7. Как установило следствие, 37-летний мужчина познакомился с парой, 34-летним мужчиной и 33-летней женщиной, в ночь с 26 на 27 марта. Позже на съемной квартире, когда они распивали спиртное, между ним и сожителями произошла ссора. Мужчина взял нож и ударил им по шее и туловищу нового знакомого, его сожительница также взяла нож и нанесла удар. Потерпевший умер на месте. Тогда пара переместила тело на балкон и сбросила с высоты девятого этажа.

По горячим следам они были задержаны, как оказалось, женщина уже была судима. Мужчина проживал в Тюмени с ноября 2017 года, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Фото: СУ СКР по Тюменской области