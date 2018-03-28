В Югре пожизненный срок получил мужчина, зарубивший топором четырех человек

К пожизненному лишению свободы суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приговорил жителя Октябрьского района, убившего четырех человек.

Трагедия произошла в поселке Берёзово в октябре 2017 года. По сообщению СК по ХМАО — Югре, мужчина из села Шеркалы прибыл туда для обследования в медучреждении и остановился на ночлег у случайной знакомой, 39-летней женщины. У нее в квартире он стал играть в карты с тремя мужчинами. В результате он проиграл 19-летнему молодому человеку. Вооружившись топором, он нанес двум из них множественные удары по голове. Они скончались на месте. После этого тем же способом он расправился с еще двумя людьми, которые спали в соседней комнате, чтобы те не сообщили об убийстве в правоохранительные органы. Мужчина попытался скрыться, но вскоре был задержан полицией.

Как сообщает окружная прокуратура, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.