В заречной части Тюмени нашли задушенной пенсионерку

В областном центре тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в доме на улице Хохлова. По версии следствия, с пенсионеркой расправился собственный сын.

Утром 23 марта 33-летний тюменец приехал к своей 71-летней матери. Между ними произошла ссора из-за того, что мужчина вел "антисоциальный образ жизни". В ходе конфликта он стал душить мать рукой, потом накинул ей на шею веревку и продолжал душить до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни. После этого мужчина скрылся с места убийства, забрав с собой телевизор, который потом сдал в комиссионный магазин.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, ему предъявлено обвинение в убийстве, по решению суд он заключен под стражу.