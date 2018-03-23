В Заводоуковске сотрудников муниципального учреждения осудили за взятки

В Тюменской области суд вынес приговор двум работникам МУ "Единый расчетный центр" города Заводоуковска. Заместителя директора и начальника отдела по благоустройству признали виновными во взяточничестве в крупном размере.

Следствие установило, что за деньги они оказывали содействие подрядчикам в заключении муниципальных контрактов. От одного индивидуального предпринимателя в 2016–2017 годах они получили взятку в 377 тысяч рублей, в это же время за 260 тысяч рублей они поспособствовали в заключении контракта обществу с ограниченной ответственностью.

Об этом стало известно правоохранительным органам, деятельность сотрудников МУ "Единый расчетный центр" была пресечена. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, в ходе предварительного расследования они свою вину не признали.

В результате Заводоуковский районный суд назначил бывшему заместителю директора "Единого расчетного центра" 7 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, его коллеге — 2 года 6 месяцев лишения свободы.