В Тюменской области осужден мужчина, который запер людей в доме и поджег его

В Тюменской области к девяти с половиной годам колонии строгого режима приговорили мужчину, которого признали виновным в покушении на убийство четырех человек путем поджога.

Инцидент произошел в селе Степном Сладковского района 5 декабря 2017 года. 56-летний местный житель зашел в дом, где гостила его сожительница, чтобы переговорить с ней. Между ними завязалась ссора. В доме в этот момент вместе с сожительницей была ее трехлетняя дочь и еще две женщины. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу, подпер входную дверь лопатой и при помощи спичек поджег дом. Он подождал, пока огонь разойдется, и после этого скрылся.

Никто не пострадал — женщины и ребенок сумели сами выбраться из горящего дома. Однако жилище и находившееся в нем имущество были уничтожены огнем. Ущерб их владелице оценили в 93 тысячи рублей, сообщает СУ СКР по Тюменской области.