В Уватском районе мужчина до смерти забил родственника табуреткой

В минувшую пятницу, 16 марта, в селе Уват в доме на улице Буденного нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. В преступлении обвиняется его 28-летний племянник.

По версии следствия, в тот день нетрезвый мужчина и его 49-летний дядя поссорились на бытовой почве. Молодой человек вооружился табуретом и много раз ударил им родственника по голове и другим частям тела. Мужчина умер на месте.

Житель Увата обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по решению суда он заключен под стажу, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Фото: СУ СКР по Тюменской области