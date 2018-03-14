В Тобольске мужчина убил сына и написал заявление о пропаже

В Тобольске 59-летний местный житель обвиняется в убийстве сына, который без вести пропал летом прошлого года. По данным следствия, мужчина насмерть забил его обухом топора, расчленил тело и спрятал его на территории города.
Расправой обернулась ссора между мужчиной и его 33-летним сыном, которая произошла 20 августа 2017 года в одной из квартир в 6-м микрорайоне. Спустя несколько дней после совершения преступления мужчина сообщил в правоохранительные органы о пропаже сына. В ходе следственных действий была установлена причастность мужчины к преступлению. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, сейчас тоболяку предъявлено обвинение в убийстве, он под домашним арестом.
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