В Тюмени поймали педофила, напавшего на девочку в подъезде

Фото со следственных действий СУ СКР по Тюменской области

В областном центре задержан мужчина, который на днях надругался над несовершеннолетней девочкой в подъезде дома во 2-м микрорайоне.

Напомним, 10 марта вечером в подъезде на улице Олимпийской, 51 неизвестный напал на девочку 2009 года рождения и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Родители ребенка обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело и составлен фоторобот.

Накануне злоумышленник был задержан. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, им оказался 20-летний местный житель.

Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), решается вопрос о заключении под стражу.