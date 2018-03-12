В Тюмени разыскивают мужчину, напавшего на девочку на Олимпийской

Неизвестный мужчина напал на ребенка в эту субботу, 10 марта, вечером в подъезде дома №51 на улице Олимпийской областного центра. В отношении девочки 2009 года рождения он совершил иные действия сексуального характера.

Было возбуждено уголовное дело, сейчас нападавшего разыскивают следственные органы. Со слов пострадавшей девочки был составлен фоторобот преступника: мужчине на вид 30–35 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные средней длины. На момент совершения преступления на нем были удлиненная темная куртка с капюшоном, джинсы синего цвета, ботинки темного цвета, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Опознавших этого человека, очевидцев преступления, а также всех, кто владеет другой значимой информацией, следствие просит позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный следственного управления), 112, 02 либо обратиться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюменская область., г.Тюмень ул.Шиллера, 44.