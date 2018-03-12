Пьяного водителя маршрутки задержали в Тюмени

На выходных в областном центре поймали нетрезвого водителя, управлявшего маршрутным такси №64.

В полицию поступило сообщение от очевидца: в деревне Воронина из маршрутки вышел неадекватный водитель, упал, встал и, шатаясь, пошел в магазин. Прибывшие автоинспекторы застали мужчину, парковавшегося задним ходом на улице Хлебной. Пассажиров в маршрутке не было.

"Показания алкотестера 43-летнего водителя составили 1,35 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина был очень пьян. В ходе административного расследования сотрудники ГИБДД рассмотрят вопрос о наличии нарушений в действиях должностных лиц, выпустивших маршрутное такси на линию и обеспечивающих контроль за стоянкой транспорта. Материал по факту административного нарушения будет направлен в управление государственного автодорожного надзора для принятия мер", — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области