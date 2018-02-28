Бывшего директора "Некрополя" оштрафовали на 2,4 млн рублей за вымогательство

13:00 28 февраля 2018
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В Тюмени суд признал виновным в вымогательстве взяток бывшего директора МКУ "Некрополь" Павла Мадьярова. Он требовал деньги у предпринимателя, осуществлявшего захоронения на одном из городских кладбищ.

По версии следствия, сразу после назначения на должность директором "Некрополя" в июле 2017 года Мадьяров распорядился приостановить осуществление захоронений у местного предпринимателя, работавшего с участками на кладбище "Червишевское-3". Бизнесмен был вынужден договариваться о встрече с Мадьяровым, на ней руководитель "Некрополя" озвучил размер взятки. За возможность заниматься похоронным делом он запросил 15%  ежемесячно с  каждого наряд-заказа по захоронению умерших.  Чтобы сумма передаваемых средств не была занижена, предприниматель  обязан был передавать директору "Некрополя" копии наряд-заказов для контроля. 

Бизнесмен попытался отказаться от уплаты взятки, а после хотя бы снизить ее размер, но Мадьяров не согласился. В августе  директор "Некрополя" через своего подчиненного сообщил предпринимателю номер банковской карты посредника, на которую надо было перевести деньги. В сентябре  бизнесмен перечислил ему 160 тысяч рублей, которые посредник передал Мадьярову. Тот по журналу захоронений подсчитал, что сумма взятки была занижена почти в два раза, и, чтобы "проучить" бизнесмена, вновь распорядился запретить ему хоронить на кладбище. Тогда предприниматель обратился в УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области, на основании обращения сотрудники СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело.

Мадьяров признал свою вину. Суд назначил экс-директору штраф в размере 2,4 млн рублей в доход государства и лишил права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления на два года, сообщает областная прокуратура.

Теги: взятка , кладбище , приговор , СКР , уголовное дело
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