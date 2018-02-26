Тюменке, которая агрессивно повела себя с полицейским, грозит уголовная ответственность

В Тюменском районе в применении насилия к полицейскому подозревается 28-летняя жительница деревни Большие Акияры.

Сообщение о конфликте в одном из кафе в селе Червишево поступило в правоохранительные органы 24 февраля ночью. На место прибыли сотрудники полиции. Одна из участниц конфликта стала вести себя агрессивно и причинила повреждения патрульному автомобилю. Нетрезвую женщину было решено доставить в отдел полиции на патрульном автомобиле, во время поездки она несколько раз ударила инспектора ДПС по лицу, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Женщина подозревается по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).