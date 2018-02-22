Тюменец хранил тело убитого знакомого на балконе

17:30 22 февраля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени арестовали 57-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. После совершения преступления он какое-то время держал труп на балконе своей квартиры.

По данным следствия, в декабре прошлого года тюменец бесплатно предоставил своему 45-летнему знакомому комнату для проживания. В один из дней мужчины распивали спиртное и сильно повздорили. Хозяин квартиры ударил приятеля по голове бутылкой из под-водки, тот умер на месте спустя время. 

"После совершения убийства обвиняемый переместил тело знакомого на балкон, где оно было обнаружено 19 февраля", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по  части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2018