Тюменец хранил тело убитого знакомого на балконе

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени арестовали 57-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. После совершения преступления он какое-то время держал труп на балконе своей квартиры.

По данным следствия, в декабре прошлого года тюменец бесплатно предоставил своему 45-летнему знакомому комнату для проживания. В один из дней мужчины распивали спиртное и сильно повздорили. Хозяин квартиры ударил приятеля по голове бутылкой из под-водки, тот умер на месте спустя время.

"После совершения убийства обвиняемый переместил тело знакомого на балкон, где оно было обнаружено 19 февраля", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.