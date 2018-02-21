Тюменец ответит в суде за покушение на убийство новых знакомых

В Тюмени в покушении на убийство двух человек обвиняется 24-летний местный житель.

Инцидент произошел 10 августа прошлого года в доме на улице Бабарынка. Компания из трех человек распивала спиртное. С мужчинами молодой человек познакомился накануне. На почве неприязненных отношений он вооружился ножом и стал наносить им множественные удары в область жизненно важных органов. "Довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку мужчинам своевременно была оказана медицинская помощь", — сообщает СУ СК по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.