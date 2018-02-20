В Ишиме водитель рейсового автобуса, врезавшегося в грузовик, предстанет перед судом

В Ишимском районе в суд направлено уголовное дело в отношении водителя автобуса, спровоцировавшего ДТП с пятью пострадавшими на тюменской трассе.

Авария случилась 30 ноября 2017 года возле Ишима. Автобус с 28 пассажирами, следовавший из Бишкека в Тюмень, столкнулся с тягачом. В результате автобус упал на правый бок, а тягач съехал в поле. В аварии один пассажир один пассажир получил тяжкий вред здоровью, двое — средней тяжести, еще двое — легкий вред.

По версии следствия, водитель вел автобус со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением транспортного средства, и без учета дорожных и метеорологических условий — в то утро были гололедные явления и туман. При приближении к перекрестку с главной дорогой он не смог остановить автобус и пропустить тягач.

38-летний водитель автобуса обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, водитель признал вину в ДТП.