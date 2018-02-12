В Тюмени бывший работник кладбища вывез оттуда почти 500 кг металла

В областном центре за кражу перед судом предстанет бывший работник кладбища "Червишевское-1". Мужчина попался с украденными могильными оградками полиции.

Поздно вечером 9 декабря 2017 года 28-летний тюменец похитил с трех захоронений металлические ограждения и сложил их в багажник и салон Chevrolet Lanos. Мужчин планировал сдать их в металлолом. Во втором часу ночи на одной из улиц Тюмени автомобиль остановили сотрудники ДПС. При проверке документов автоинспекторы увидели в салоне металлические столбики, цепи и фрагменты оградок. Их общий вес составил 494 кг.

Тюменец признал свою вину. Дело о краже рассмотрит Калининский районный суд Тюмени, сообщает областная прокуратура.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области