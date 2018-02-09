В Нягани нашли злоумышленника, похитившего цветы из подъезда

Накануне в дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от жителя города о краже. Из подъезда многоквартирного дома неизвестный похитил два домашних цветка и банку краски.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полиция установила подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, проживающий в соседнем подъезде дома.

Полицейским он рассказал, что в тот день выпил дома алкоголь и решил прогуляться. На улице было холодно, поэтому он решил зайти в соседний подъезд, чтобы погреться. Там его внимание привлекли домашние цвета. Наиболее понравившиеся из них он решил забрать себе. Также мужчина прихватил с собой банку краски и подушку из детской коляски. Всё это он принес к себе домой.

"В настоящее время украденные вещи изъяты. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ", — сообщается на сайте УМВД России по ХМАО — Югре.