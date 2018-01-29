На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сгорела иномарка

Инцидент произошел в субботу около девяти вечера в Тобольском районе. На 180-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и "Жигули" 7-й модели.

По предварительным данным, ДТП произошло, потому что водитель иномарки превысил скорость. После столкновения Chevrolet загорелся и полностью выгорел, сообщает областная автоинспекция. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. В результате аварии 45-летний водитель и 48-летний пассажир "Жигулей" получили ушибы и ссадины.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области