Владимир Якушев потребовал усилить патрулирование автотрасс

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил сотрудникам ГИБДД усилить патрулирование федеральных и региональных трасс в условиях морозной погоды.

При низких температурах воздуха жизнь и здоровье людей зависят от того, как быстро придет помощь, поэтому на автоинспекторов в эти дни повысилась нагрузка, отметил губернатор.

Поводом для усиления мер стало вчерашнее происшествие: на 42 км автодороги Ялуторовск–Ярково в автомобиле "Газель" полицейские обнаружили тело 25-летнего мужчины. По предварительным данным, смерть могла наступить от отравления выхлопными газами.

Начальник областной автоинспекции Михаил Киселев доложил главе региона, что сотрудники несут службу в режиме усиленного патрулирования с 18 января и без промедления приходят на помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию.

Начальникам территориальных подразделений ГИБДД области поставлена задача расширить зону патрулирования нарядами ДПС дорог регионального и федерального значения с целью выявления сломанных автомобилей и оказания помощи замерзающим людям.

Только за последние трое суток сотрудники ГИБДД в тесном взаимодействии с подразделениями ТОДЭП и МЧС отогрели и отбуксировали на станции технического обслуживания, вытащили из кюветов более двадцати автомобилей.

Для оповещения людей, попавших в сложные ситуации, используются гражданские радиостанции водителей-дальнобойщиков. В местах придорожного сервиса и парковок большегрузов дополнительно будет проведен инструктаж безопасности.