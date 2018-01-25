СК проверит гибель мужчины, найденного в машине на трассе Тюмень — Ярково

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины на трассе Тюмень — Ярково.

Утром 24 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на 42-м километре автодороги в автомобиле "Газель" обнаружено тело молодого человека 1992 года рождения. Повреждений на теле не обнаружили. По предварительным данным, смерть могла наступить от отравления выхлопными газами автомобиля.

Следственными органами СК по Тюменской области проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.