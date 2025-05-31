На 250 тысяч уменьшилось число объектов без прав в Тюменской области

На 249,7 тыс. с 2020 года сократилось количество объектов, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях в Тюменской области. Это стало возможным в

рамках работы по наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными данными.

В ЕГРН внесены сведения о выявленных правообладателях 17,3 тыс. объектов недвижимости, 60,5 тыс. объектов исключены из ЕГРН как прекратившие своё существование. Ранее возникшие права оформлены в отношении более 37,7 тыс. объектов, - сообщает Мегатюмень.

– Наполнение ЕГРН достоверными сведениями – одна из приоритетных задач управления. Только на полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги, – пояснил руководитель ведомства Владимир Кораблёв.