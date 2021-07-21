В Сорокинском районе мужчина забил знакомого до смерти

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Большое Сорокино. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Инцидент произошел 20 июля 2021 года в селе Большое Сорокино. Двое мужчин распивали спиртные напитки в ограде дома. Между ними произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому множественные удары по голове и телу руками и ногами. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Нападавший был задержан, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.