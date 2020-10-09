В Тюмени скончался Геннадий Куцев

Фото: пресс-служба ТюмГУ

Сегодня, 9 октября, в возрасте 82 лет ушел из жизни Геннадий Куцев, доктор философских наук, профессор, академик Российской академии образования, научный руководитель и бывший ректор ТюмГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Геннадий Филиппович Куцев родился 17 сентября 1938 года на станции Ушумун Амурской области. Работал в Иркутском педагогическом институте, Красноярском государственном университете. В ноябре 1981 года Куцев был назначен на должность ректора Тюменского государственного университета.

В 1987 году Геннадий Куцев был переведен на работу в министерство среднего специального и высшего образования РСФСР на должность заместителя министра, в 1988 году назначен заместителем председателя государственного комитета СССР по народному образованию. В 1992 году Куцев вновь был избран ректором Тюменского государственного университета, переизбираясь на эту должность в сентябре 1997 и 2002 годах. С октября 2012 года занимал должность научного руководителя Тюменского государственного университета.

Врио ректора ТюмГУ Иван Романчук: "Это большая потеря для университета, для всего российского образования. От нас ушел талантливый и мудрый человек, блистательный организатор, Геннадий Филиппович возглавлял вуз более 20 лет. Благодаря ему ТюмГУ стал не только ведущим инновационным вузом региона, но и вошел в когорту лучших классических университетов страны. Это личная потеря для тысяч тюменцев, именно Геннадий Филиппович построил современные корпуса университета, создал академическую гимназию при ТюмГУ, открыл перспективные направления подготовки. Его умение идти вперед, действовать на благо коллектива было феноменальным. Я глубоко соболезную родным и близким Геннадия Филипповича Куцева. Скорблю вместе с вами".

О дате и месте прощания с Геннадием Филипповичем Куцевым будет сообщено дополнительно.