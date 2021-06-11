Житель Викуловского района до смерти избил пожилую мать

Перед судом предстанет 47-летний житель Викуловского района Тюменской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Трагедия произошла в селе Боково Викуловского района ночью 5 апреля 2021 года. Пьяный мужчина в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений со своей 71-летней матерью нанес ей множество ударов ногами по телу. От полученных повреждений женщина скончалась. Мужчина был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.