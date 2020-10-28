В Тюмени скончался выдающийся строитель

27 октября 2020 года на 67-ом году ушёл из жизни Александр Владимирович Петровских - Почётный строитель России, ветеран труда, профессионал высокого класса, широкой и доброй души человек.

Выпускник Уральского политехнического института начал трудовую деятельность в тресте "Уралстальконструкция" (Свердловск). Прошёл путь от мастера до директора тюменского филиала треста. С 1987 по 1996 годы возглавлял бюро ГИПов института "Тюменский промстройпроект".

В 2000-х - директор ООО "Тюменьстальконструкция", компании по изготовлению и монтажу металлических конструкций любой сложности: от мачт сотовой связи до производственных заводских цехов. Среди объектов, возведённых под руководством Александра Владимировича - цирк и стадион, церковь и бизнес-центр, промышленные сооружения Урала и Сибири.

Церемония прощания состоится 29 октября 2020 года в 15.00, ритуальный зал, ул.Юрия Семовских, 14.