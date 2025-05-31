Молодые тюменцы отправятся в летнюю школу в Крыму

В июле молодые тюменцы отправятся на летнюю школу арт-кластера "Таврида.АРТ", посвященную основателю советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной отрасли. С 13 по 19 июля там встретятся ученые, популяризаторы науки, блогеры и участники студенческих научных сообществ. Подать заявку можно на сайте tavrida.art до 3 июня.

Принять участие могут ученые в возрасте от 18 до 35 лет. Им предстоит работа в исследовательских лабораториях, создание новых способов взаимодействия с молодежью через научные экспозиции, а также изучение инновационных пищевых технологий для применения в гастрономической сфере. Участники объединятся в пять арт-школ:

— Арт-школа "Космос и искусство 2.0" — школа создана для молодых ученых, астрофотографов, саунд-продюсеров, саунд-дизайнеров и кураторов выставок. Участники изучат современные космические исследования, освоят техники астрофотографии и научатся работать с профессиональным оборудованием для съемки звездного неба. Совместными усилиями создадут уникальную инсталляцию на стыке науки и творчества и представят ее на выставке "Небо над Тавридой" в рамках фестиваля "Таврида.АРТ".

— Арт-школа "Музей науки" — для ученых, инженеров-конструкторов, музейных работников, арт-кураторов и 3D-дизайнеров. Под наставничеством профессионалов они освоят создание современных музейных экспозиций и научатся объединять науку и креативность для увлекательного и доступного представления знаний.

— Арт-школа "По следам Курчатова" (научный туризм) — подойдет для специалистов сферы туризма и гостеприимства, маркетологов и PR-специалистов, а также блогеров туристской тематики. Участники смогут придумать и реализовать проекты, которые станут частью туристической истории страны.

— Арт-школа "Наука говорит" — объединит молодых ученых, инженеров, представителей студенческих научных сообществ, членов совета молодых ученых и популяризаторов науки. Эксперты помогут им развить навыки публичных выступлений, научной коммуникации и юмора. За пять дней участники освоят техники комедии, улучшат подачу материала на сцене и попробуют себя в новом жанре. Лучшие участники программы смогут выступить на V Конгрессе молодых ученых в Сочи.

— Арт-школа "Гастро.Юг" — для ученых пищевой отрасли, биоинженеров, поваров и кондитеров, технологов пищевой отрасли. Ведущие шеф-повара России и исследователи объединятся, чтобы создать десерты, вдохновленные югом страны. Участники будут экспериментировать с текстурами и вкусами, используя инновационные технологии и изучая гастрофизику, - сообщает КП-Тюмень.

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