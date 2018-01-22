На тюменской трассе машину выбросило на встречную, двое погибли

Трагедия произошла вчера, 21 января, в три часа дня на 130-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Getz зацепила обочину дороги, машину развернуло и выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем Nissan Qashqai. В ДТП погибли 36-летняя водитель Hyundai, жительница Ялуторовска, 30-летний пассажир этого автомобиля, житель Ялуторовского района.

Как сообщает областная автоинспекция, 29-летний водитель автомобиля Nissan обратился в больницу с травмой живота и раной предплечья. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области