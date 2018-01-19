В Тюмени нетрезвые водители спровоцировали две аварии на Салаирском тракте

Вчера в областном центре два ДТП по вине пьяных автомобилистов произошли на Салаирском тракте.
Около пяти утра на 43-м километре автодороги Тюмень — Салаирка съехал в кювет и въехал в препятствие автомобиль ВАЗ-2112. 29-летний водитель потерял контроль над движением. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишали прав за пьяную езду, сообщает областная ГИБДД. Водитель в ДТП получил рану лба.
Около одиннадцати вечера на 7-м километре Салаирского тракта Toyota Raum выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Bluebird. 54-летний водитель Toyota, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил травмы головы и позвоночника.
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